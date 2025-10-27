Feuerwehren bekämpfen seit Mittag Großbrand auf Bauernhof im Mühlviertel

Großalarm wurde kurz nach Montagmittag für die Feuerwehren im südlichen Mühlviertel gegeben. Der Grund dafür ist der Großbrand am einem Vierkanthof in Kleinmaseldorf in der Gemeinde St. Thomas am Blasenstein im Bezirk Perg.

Ersten Berichten zufolge dürfte beim Eintreffen der Einsatzkräfte das landwirtschaftliche Gebäude bereits in Vollbrand gestanden sein.