Feuerwehren bekämpfen seit Mittag Großbrand auf Bauernhof im Mühlviertel
Über ein Dutzend Feuerwehren wurden zum Band in der Gemeinde St. Thomas am Blasenstein beordert.
Großalarm wurde kurz nach Montagmittag für die Feuerwehren im südlichen Mühlviertel gegeben. Der Grund dafür ist der Großbrand am einem Vierkanthof in Kleinmaseldorf in der Gemeinde St. Thomas am Blasenstein im Bezirk Perg.
Ersten Berichten zufolge dürfte beim Eintreffen der Einsatzkräfte das landwirtschaftliche Gebäude bereits in Vollbrand gestanden sein.
Insgesamt sollen derzeit laut Medienberichten 13 Feuerwehren aus dem Bezirk Perg, darunter die Wehren aus St. Thomas am Blasenstein, Haid, Saxen, Blindendorf, Bad Kreuzen, Mönchdorf, Pierbach, Klam, Pabneukirchen, Riedersdorf, Münzbach, Rechberg und Perg, im Einsatz stehen. Vor allem der Löschwasserantransport soll für die Einsatzkräfte eine Herausforderung sein.
