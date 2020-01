Feuerserie reißt nicht ab: Holzhaufen in Flammen

Nachdem am Sonntag die Feuerwehr in Enns bereits zu drei Einsätzen ausrücken musste, scheint die Serie nicht abzureißen: Am späteren Montagabend gab es erneut Brandalarm. Ein Holzhaufen in einem Waldstück beim Donauradweg stand in Flammen.

Sechs Fahrzeuge und 27 Mann löschten den Brand. Die Ursache für das Feuer ist jedoch noch unbekannt. Laut Polizeidirektion Enns stehen noch die Informationen der Sachverständigen aus.