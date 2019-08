Fans der "Böhsen Onkelz" fordern Polizei und Rettung in Wels

Als „ Stachel im Allerwertesten der Gesellschaft“ und Sprachrohr jener, „die sich vom Leben, den Obrigkeiten und Eliten übervorteilt fühlen“. So wird die deutsche Hardrockband „ Böhse Onkelz“ für ihr Konzert am 7. September in Wels vom Veranstalter beworben. Ob der in Windeseile ausverkaufte Auftritt der Brachialrocker die gewünschte Kulturvielfalt in der Stadt aufwertet, darüber ist man sich in der Stadt aber nicht so sicher.

Schwierige Neffen und Nichten

Es sind vor allem die „Neffen“ und „Nichten“ der in die Jahre gekommen „ Onkelz“, die bei Sicherheits- und Einsatzorganisationen die Alarmglocken schrillen lassen. Bei den Auftritten der Rockformation sind Alkoholexzesse und auch Schlägereien keine Seltenheit. „Szenarien, die man im Vorfeld der Veranstaltung genau in Betracht ziehen muss“, erklärt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

Zu den ebenfalls in nächster Zeit anstehenden Großereignissen, wie dem Europacupfight des LASK gegen Basel am nächsten Dienstag in Linz oder der Ruder-WM in Ottensheim Ende August, sei das Konzert der Rock-Onkelz eine Extra-Herausforderung, meint Pilsl.