Ex-Lehrerin soll Pornos von eigener Tochter gedreht haben

Ein undurchsichtiger Fall von Hörigkeit in einer Beziehung wird heute am Landesgericht Wels vor einem Schöffensenat verhandelt. Eine 47-jährige Mutter und Ex-Lehrerin ist angeklagt. Sie soll über mehrere Jahre hinweg im Auftrag ihres Partners Pornofilme von ihrer minderjährigen Tochter angefertigt haben. Die Frau aus dem Bezirk Krems in Niederösterreich und ihr in Wels lebender Freund, 49, wurden im November 2018 verhaftet. Beide Beschuldigten befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.