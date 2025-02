Erste Hilfe für die Seele: Psychisch gesund im Arbeitsalltag

Damit Situationen wie diese in Unternehmen immer seltener vorkommen, hat pro mente OÖ unter dem Überbegriff "Erste Hilfe für die Seele" ein Seminarangebot entwickelt, das Menschen befähigen soll, auf ihr Umfeld zu achten, Schieflagen rechtzeitig zu erkennen und Hilfe anzubieten. 70 dieser Seminare gab es 2024 in Oberösterreich, Tendenz steigend.

Hinter dem Rücken wird getuschelt, mit dem Team werden Gedanken ausgetauscht. Direkt mit der Person, um die sich alle Sorgen machen, redet am Ende niemand.

Eines jener heimischen Unternehmen, das sich schon lange mit Gesundheitsförderung, auch im mentalen Bereich, beschäftigt ist die Lenzing AG: "Wir können anscheinend besser rechnen als andere Unternehmen. In die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren, zahlt sich immer aus", sagt Walter Kroeg, selbst Mediziner und Head of Global Health Care & Wellbeing bei Lenzing. Das zeige sich unter anderem in den Krankenstandstagen, die wesentlich geringer ausfallen würden als der oberösterreichische Durchschnitt.

Das Gelernte im Job anwenden

"Das größte Problem ist, dass sich keiner Probleme anzusprechen traut", sagt Katharina Kastner, Arbeitspsychologin bei Lenzing. Deswegen habe sich das Unternehmen entschlossen, den "Erste Hilfe für die Seele"-Kurs freiwillig für Mitarbeitende zur Verfügung zu stellen. Die Rückmeldungen nach den ersten Terminen waren sehr positiv: "Viele gaben an, das Gelernte bereits in Gesprächen angewendet zu haben."