„Erfolg hat nur, wer Risiko eingeht“

Was kann er vom Gelernten für Oberösterreich mitnehmen, vor allem hinsichtlich des Ziels, die Championsleague zu erreichen? „Eine Erkenntnis, die nicht neu ist, wurde dort fundamental bestätigt: Ohne Spitzeneinrichtungen in Forschung und Ausbildung kommt man nie in die Championsleague. Stanford ist eine der besten Universitäten der Welt, sie ist ein unglaublicher Forschungs-Knotenpunkt, der die Entwicklung und die Region befeuert.“ Ist Stanford der Kern des Silicon Valley? „Ja, das kann man sagen, denn sehr viele Unternehmensgründungen sind Spin Offs der Uni und sehr viele Stanford-Leute arbeiten im Silicon Valley. Das ist ein Nukleus. Das Zweite ist Geld und Kapital. Es entscheidet die Frage, wie groß man wird. Das Stifungskapital von Stanford beträgt 14 Milliarden Dollar. Die Universität ist ausschließlich privat finanziert.Das heisst ohne Investition in Bildung und Forschung wird man nicht in die Championsleague kommen.“

Die Unternehmenslandschaft brauche auch Geld. „Es gibt kaum eine Region auf der Welt mit so viel Wagniskapital wie dort. Früher hat man gesagt, dass eine Unternehmensgründung mit einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar ein paar Mal jährlich vorkommt. Mittlerweile sind es hunderte. Es ist eine Agglomeration von Kapital, das unfassbar ist. Man sagt im Fußball, Geld schießt keine Tore, aber man weiss, dass das nicht stimmt. Geld macht auch Forschung, macht Ausbildungund mach tUnternehmen.“