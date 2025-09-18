SOKO Elch: So wartet Oberösterreich auf Emil

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, Oberösterreich ist bereit für den "Grenzübertritt". Vor kurzem wurde unter der Leitung von Agrar- und Jagdlandesrätin Michaela Langer-Weninger, ÖVP, sogar eine "SOKO Elch" ins Leben gerufen. Expertinnen und Experten des Landesjagdverbandes, der veterinärmedizinischen Uni, der Polizei und des Jagdsachverständigendienstes gehen diverse Szenarien durch, die sich abspielten könnten, wenn Emil von Niederösterreich weiter westlich wandert.

„Emil kann jeden Tag in Oberösterreich ankommen – darauf sind wir vorbereitet. In den vergangenen Tagen haben wir verschiedene Möglichkeiten durchgespielt und entsprechende Maßnahmen dazu festgelegt. Im Mittelpunkt stehen das Wohl und der Schutz von Elch Emil. Zugleich wollen wir verhindern, dass es zu gefährlichen Situationen für Menschen kommt – etwa im Straßen- oder Bahnverkehr“, sagt Langer-Weninger.

Der Idealfall ist, dass nichts passiert und sich das Wildtier in wenig besiedeltem Gebiet harmlos seinen Weg in Richtung Tschechien sucht. Dort lebt im Nationalpark Šumava eine Elchpopulation, es wird vermutet, dass Emil dorthin unterwegs sein könnte, vielleicht auf der Suche nach seiner Emilia. Betäubt & mit einem Sender ausgestattet Sollten jedoch Autobahnen oder Bahnstrecken durch Emil blockiert werden, wird die die SOKO Elch handeln. Dann gehe es darum, eine offene Wiese zu finden, auf der Emil schonend und gefahrlos betäubt und besendert werden könne.