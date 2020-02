Eishockey: Alle Jahre wieder die Knochentour

Schlussendlich betrug der Rückstand auf Spitzenreiter Salzburg 20 Punkte. „Unsere Leistungen waren sehr ungleich verteilt“, ortet Freunschlag mangelnde Konstanz. Gegen stärkere Teams habe man sehr gut gespielt, gegen vermeintlich schwächere jedoch schwach.

So kassierten die Linzer in der vorletzten Runde gegen Schlusslicht Dornbirn kurz vor Ende den Ausgleich und verloren in der Verlängerung noch mit 3:4. Damit fiel das Tor zum Play Off vorerst zu.