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Polizeihubschrauber kreisen über Pasching: Einbrecher auf der Flucht
Zwei Täter dürften in ein Haus in einer Siedlung in Pasching eingedrungen sein. Derzeit wird nach ihnen gefahndet.
Aktuell ist noch vieles offen. Fix ist nur, dass über der Gemeinde Pasching und Österreichs zweitgrößtem Shopping-Center, der Plus City, zwei Polizeihubschrauber kreisen und die Gegend sondieren.
Laut Polizei gab es in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde am Linzer Stadtrand einen Einbruch. Die Rede ist von zwei Tätern, die derzeit auf der Flucht sind.
Beamte fahnden sowohl vom Boden als auch aus der Luft nach den mutmaßlichen Tätern.
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