Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Oberösterreich

Polizeihubschrauber kreisen über Pasching: Einbrecher auf der Flucht

Zwei Täter dürften in ein Haus in einer Siedlung in Pasching eingedrungen sein. Derzeit wird nach ihnen gefahndet.
20.05.2026, 10:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Polizeihubschrauber mit eingeschaltetem Suchscheinwerfer fliegt am Himmel.

Aktuell ist noch vieles offen. Fix ist nur, dass über der Gemeinde Pasching und Österreichs zweitgrößtem Shopping-Center, der Plus City, zwei Polizeihubschrauber kreisen und die Gegend sondieren.

Kein Bargeld mehr: Parkhaus-Neuerung in Schärding verärgert Autofahrer

Laut Polizei gab es in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde am Linzer Stadtrand einen Einbruch. Die Rede ist von zwei Tätern, die derzeit auf der Flucht sind.

Beamte fahnden sowohl vom Boden als auch aus der Luft nach den mutmaßlichen Tätern.

kurier.at, csp  | 

Kommentare