Polizeihubschrauber kreisen über Pasching: Einbrecher auf der Flucht

Aktuell ist noch vieles offen. Fix ist nur, dass über der Gemeinde Pasching und Österreichs zweitgrößtem Shopping-Center, der Plus City, zwei Polizeihubschrauber kreisen und die Gegend sondieren.

Laut Polizei gab es in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde am Linzer Stadtrand einen Einbruch. Die Rede ist von zwei Tätern, die derzeit auf der Flucht sind.

Beamte fahnden sowohl vom Boden als auch aus der Luft nach den mutmaßlichen Tätern.