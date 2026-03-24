Einbrecher mit 3,4 Promille in Wels: Nachbarn hörten Geräusche

Gegen 4 Uhr wurden die Anwohner durch Geräusche geweckt und bemerkten durch ihr gekipptes Schlafzimmerfenster eine Person, die offenbar versuchte, in eine gegenüberliegende Firma einzudringen.

Ein aufmerksames Ehepaar in Thalheim bei Wels sorgte in den frühen Morgenstunden vergangenen Freitag für die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers.

Nach sofortiger Alarmierung konnten Polizeibeamte einen 37-jährigen tschechischen Staatsbürger festnehmen, der sich auf einer nahegelegenen Wiese unter einem Anhänger versteckt hatte.

Alkoholisierter Tatverdächtiger mit mehreren Delikten

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, mit einem Ziegelstein ein Fenster der Firma eingeschlagen zu haben, bevor er flüchtete. Bei seiner Festnahme ergab ein Alkotest einen Wert von 3,4 Promille. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann auch unter Verdacht steht, für einen Einbruchsdiebstahl in einem nahegelegenen Institut verantwortlich zu sein, wo er mutmaßlich einen Rucksack und eine Hose entwendet haben soll. Zudem wird ihm zur Last gelegt, aus einer Wohnhaus-Einfahrt ein Fahrrad genommen und dieses unter Alkoholeinfluss gelenkt zu haben.

Geständnis und Haft

Neben den Verdachtsmomenten des Einbruchsdiebstahls und des Lenkens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss wird gegen den Mann auch wegen Verstoßes gegen ein bestehendes Aufenthaltsverbot in Österreich ermittelt. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Tatverdächtige geständig.