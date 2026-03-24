Randale in Disko in OÖ: 35-Jähriger attackierte Polizisten

Laut Angaben eines weiteren Gastes soll der 35-Jährige diesen mit dem Abstechen bedroht haben, was den Türsteher veranlasste, die Polizei zu rufen.

Ein 35-jähriger Pole wurde in der Nacht zum Samstag nach mehreren Vorfällen in einer Diskothek in Schwanenstadt festgenommen. Der Mann aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung soll gegen 1 Uhr eine Frau am Gesäß begrapscht haben, woraufhin er vom Türsteher des Lokals verwiesen wurde.

Der Tatverdächtige entfernte sich mit seinem Pkw und drei weiteren Insassen vom Tatort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife das Fahrzeug im Stadtgebiet von Vöcklabruck anhalten.

Führerschein weg

Da sich der 35-Jährige mutmaßlich in einem alkoholisierten Zustand befand, jedoch den Alkotest verweigerte, wurde ihm der Führerschein abgenommen. Während der Amtshandlung verhielt sich der Mann zunehmend aggressiver, was schließlich zu seiner Festnahme führte.

Angriffe auf Beamte

Auf dem Weg zum Polizeiauto soll der Verdächtige versucht haben, mehrere Kopfstöße gegen die Polizeibeamten auszuführen. Auch beim Transport zur Polizeiinspektion soll er mehrfach versucht haben, Fußtritte in Richtung Gesicht der Polizisten auszuführen.