„Moore sind wertvolle und sensible Lebensräume“, sagt der Geoökologe Stephan Glatzel, Vorstand des Instituts für Geographie und Regionalforschung an der Universität Wien.

Er befasst sich mit einem Team von Moorexperten mit der Erforschung der österreichischen Moore, von denen es rund 10.000 – davon 400 in Oberösterreich – gibt. Und er muss feststellen: „Der Zustand der Moore hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ständig verschlechtert.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Karl Leitner Stephan Glatzel

Gründe sind landwirtschaftliche Eingriffe, Drainagen sowie der Klimawandel, der zu einem Sinken des Grundwasserspiegels führt. Ein sinkender Wasserstand bedeutet eine höhere Belüftung des Moorbodens, was zu einer schleichenden Austrocknung führt. Betroffen sind grundwassergespeiste Niedrigmoore wie auch Hochmoore, die mit Regenwasser versorgt werden. Moore sind für die Biodiversität enorm wichtig, so Glatzel: „Sie speichern Kohlenstoff und filtern das Wasser, zudem sind sie Rückzugsgebiete für wichtige Arten.“ Das Problem: Sie stehen zunehmend unter Stress, rund ein Drittel braucht dringend Schutzmaßnahmen, so das Ergebnis einer Untersuchung, die Glatzel mit seinem Team an rund 200 Mooren in Österreich vorgenommen hat. „Die gegenwärtige Klimaerwärmung stresst die Moore und ihre Vegetation.“ Anhand eines Ende der 1980er-Jahre erstellten Moorkataloges wurden Veränderungen geprüft. Das Ergebnis: Die Moore sind weniger nass, mehr beschattet und nährstoffreicher als vor 35 Jahren. Mit Schutzmaßnahmen kann die Austrocknung verlangsamt oder auch gestoppt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Karl Leitner Spitzblättrige Torfmoose.

Bad Ischl, Gosau Drei Projekte im Salzkammergut, die von der Universität Wien mit den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) umgesetzt wurden, zeigen bereits erste erfreuliche Ergebnisse. Unter anderem wurden in das „Große Langmoos“, das „Torfmoos“ und die „Moosklausalm“ (in den Gemeinden Bad Ischl und Gosau) 420 Meter Spundwände eingesetzt, um das Wasser länger zu halten und den Abfluss zu verlangsamen. Zusätzlich wurde der Hauptgraben im „Großen Langmoos“ mit 25 Tonnen Holz-Pellets verfüllt. „Ziel ist es, die natürliche Wasserspeicherfunktion wiederherzustellen“, so Xaver Wimmer vom Bundesforste-Naturraummanagement.