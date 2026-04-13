Wanderer in Ebensee von Hund gebissen: Besitzer angezeigt
Der Hundebesitzer soll versucht haben zu flüchten. Das Tier war nicht angeleint.
Ein Hund hat am Sonntag einen 47-jährigen Wanderer in Ebensee (Bezirk Gmunden) in die Wade gebissen, sodass der gebürtige Niederländer aus Steyr blutete.
Das Tier war nicht angeleint und sein 65-jähriger Besitzer versuchte, den Ort des Geschehens zu verlassen. Der Geschädigte und Zeugen verhinderten das jedoch, berichtete die Polizei am Montag.
Später flüchtete der 65-Jährige aus Ebensee, der sehr unkooperativ war, aber doch. Er wurde ausgeforscht und eindeutig identifiziert. Der Mann wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten angezeigt.
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