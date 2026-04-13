Wanderer in Ebensee von Hund gebissen: Besitzer angezeigt

Ein Hund hat am Sonntag einen 47-jährigen Wanderer in Ebensee (Bezirk Gmunden) in die Wade gebissen, sodass der gebürtige Niederländer aus Steyr blutete.

Das Tier war nicht angeleint und sein 65-jähriger Besitzer versuchte, den Ort des Geschehens zu verlassen. Der Geschädigte und Zeugen verhinderten das jedoch, berichtete die Polizei am Montag.