Oberösterreich

Wanderer in Ebensee von Hund gebissen: Besitzer angezeigt

Der Hundebesitzer soll versucht haben zu flüchten. Das Tier war nicht angeleint.
13.04.2026, 13:57

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Ein Rottweiler blickt in die Kamera.

Ein Hund hat am Sonntag einen 47-jährigen Wanderer in Ebensee (Bezirk Gmunden) in die Wade gebissen, sodass der gebürtige Niederländer aus Steyr blutete. 

Das Tier war nicht angeleint und sein 65-jähriger Besitzer versuchte, den Ort des Geschehens zu verlassen. Der Geschädigte und Zeugen verhinderten das jedoch, berichtete die Polizei am Montag.

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Später flüchtete der 65-Jährige aus Ebensee, der sehr unkooperativ war, aber doch. Er wurde ausgeforscht und eindeutig identifiziert. Der Mann wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten angezeigt.

Agenturen  | 

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