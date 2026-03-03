Hundebiss in OÖ: Halter, die ihre Tiere nicht (fest)halten können

Ein Neunjähriger wird auf einem Spielplatz in Linz von einem Rottweiler gebissen und muss ins Spital. Der Hund reißt noch ein 8-jähriges Mädchen um.

Vorfälle wie diese werfen viele Fragen auf: Was tut dieser Hund auf einem Spielplatz? Wer befindet sich am anderen Ende der Leine und warum darf diese Person so einen Hund halten, obwohl sie ihn offensichtlich nicht festhalten kann? Ist das Tier angemeldet und liegt ein Sachkundenachweis vor? Und: Was passiert jetzt mit dem Rottweiler?