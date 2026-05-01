E-Biker (87) stirbt nach Zusammenstoß in St. Willibald

Der E-Biker fuhr um 9.50 Uhr auf einer Kreuzung in die Gautzhamer Landesstraße ein, wobei es zur Kollision mit dem Pkw einer 45-Jährigen kam. Der Pensionist wurde vom Rad geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Trotz Erster Hilfe von Unfallzeugen und Reanimation durch den Notarzt starb der 87-Jährige, berichtete die Polizei. Die 45-Jährige erlitt einen Schock.