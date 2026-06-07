Durch die Stillensteinklamm zum Gasthaus Aumühle

Zufriedene Wanderer und entspannte Wellnessgäste sind es, die in der Mittagszeit in der geräumigen Gaststube des Gasthofes Aumühle (St. Nikola, Bezirk Perg) Platz genommen haben. Die Wanderer haben zumeist die Stillenbachklamm durchstiegen, die Wellnessgäste genießen ihre Auszeit. Sie verbringen meist mehrere Tage im Hotel und wechseln von der modernen Saunalandschaft, wo eine Mühlen-, Zirben-, Lavendel- und Salzsauna zur Auswahl stehen, zu den verschiedenen Pools, um sich dann nach einer Massage im Relaxium, der Ruhestube oder dem Heuboden mit allen Sinnen zu entspannen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Leitner Die Wirtsleute Leopold und Maria Schöller

Fein und bodenständig Alle Gäste erfreuen sich an den bodenständigen, aber feinen Speisen, die der Wirt Leopold Schöller und seine Frau Maria mit ihrem Team anbieten. Einige haben zwei Stück Fleischknödel mit warmem Kraut (11,90 €) gewählt. Speck, Selchfleisch, Fleisch, Zwiebel werden neben anderen Zutaten in einen Knödel verpackt und mit Bratensoße und Erdäpfeln serviert. Auch das Hühnerfilet in Mehrkorn-Panade (15,90 €) mit Preiselbeerdip, Gemüse und Pommes frites findet sich auf den Tellern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Leitner Der vegetarische Frühlingsteller

Gesundheitsbewusste haben sich für den vegetarischen Frühlingsteller (15,90 €) entschieden, der aus Spargel- und Gemüsestrudel mit Couscous, Gartengemüse aus der Region, Kräutersauce und Salatteller besteht. Die Beilagen dazu wechseln je nach Jahreszeit. Auch die Spaghetti mit Spargel-Speckrahmsoße (16,90 €), dazu Parmesan und Salatteller, erzeugen zufriedene Gesichter.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Leitner Spaghetti mit Spargel-Speckrahmsauce

Viele haben das für die Aumühle typische Gericht gewählt, nämlich den gegrillten Mühlenspieß (19,90 €), bei dem Putenfleisch und Schweinefilet mit Gemüse und Pommes frites kredenzt werden. Der Name dieser Speise erinnert an die Geschichte des Gasthofs, wie der Wirt erläutert: „Unser Haus war früher ein Sammel- und Umschlagplatz für Holztransporte. Das Holz wurde nämlich früher in den Bächen des Mühlviertels talwärts geflößt, was auf dem hier fließenden Gießenbach nicht möglich war, weil er ein Stück unterirdisch fließt.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Leitner Die Hotelanlage

Das Holz sei daher bei der Aumühle auf Pferdefuhrwerke umgeladen und zur Donau transportiert geworden. Von dort sei es auf Schiffen weiterbefördert. In der Aumühle seien die Fuhrleute verpflegt worden. Bis 1964 sei in der hauseigenen Mühle Getreide gemahlen und ein Sägewerk betrieben worden. 1970 sei eine Jausenstation errichtet und in der Folgezeit sukzessive zu einem Gastbetrieb erweitert worden. „1984 habe ich in vierter Generation das Wirtshaus übernommen. Meine Frau und ich standen vor der Entscheidung, ein Kleinbetrieb zu bleiben und nebenbei arbeiten zu gehen oder den Betrieb zu vergrößern. Für Letzteres haben wir uns schließlich entschieden und eine Vier-Stern-Hotelanlage mit 50 Zimmern, einem Seminar-, Spa- und Wellnessbereich errichtet.“ Dieser wird seitdem von Gästen aus ganz Österreich besucht, die die idyllische Lage schätzen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Aumühle Der Wellnessbereich

Der Wirt: "Bei uns kommen fünf ländliche Mühlviertler Gemeinden zusammen, nämlich Dimbach, Waldhausen, Grein, Bad Kreuzen und St. Nikola. Zu Beginn meiner Tätigkeit hatten wir zwei Angestellte, jetzt sind es 50. Neben den Hotelgästen genießen Wanderer und Teilnehmer an Familien- und Firmenfeiern die regionalen Köstlichkeiten in unserem Restaurant.“ Die Aumühle ist täglich geöffnet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Aumühle Die Saunalandschaft

Durch die Stillensteinklamm Die Aumühle ist mit dem PKW erreichbar. Eine gute Alternative ist es, sich auf dem Wanderweg durch die Stillensteinklamm zum Gasthof zu begeben. Ausgangspunkt ist der Parkplatz St. Nikola/Gießenbachmühle, nahe der Landesgrenze zu Niederösterreich. Ein treffender Spruch auf der dort befindlichen Orientierungskarte stimmt auf die reizvolle Wanderung ein: „Wandern ist eine Tätigkeit der Beine – und ein Zustand der Seele.“ Der Weg folgt mit der Markierung 9 dem Lauf des Gießenbachs bis zur Aumühle. Zunächst geht es an einem 1954 errichteten Kraftwerk vorbei, das vom weiter oben gestauten Gießenbach gespeist wird. Dann geht es hinein in die malerische Schlucht. Man steigt zuerst auf natürlichen Wegen, später auf Brücken und Stegen aus Holz stetig höher.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Leitner Aufgeschichtete Felsblöcke

Aufgeschichtete Felsblöcke Leises Rauschen begleitet den Wanderer, wenn sich das Wasser durch wild aufgeschichtete Felsblöcke zwängt, um sich dann wieder in einem Tümpel zu sammeln und gleich darauf in der nächsten Felsspalte zu verschwinden. Vorbei an gewaltigen Granittürmen und rauschenden Kaskaden wird der imposante Felsüberhang des „Stillen Steins“ erreicht. Ein schöner Rastplatz, wo gänzliche Stille herrscht. Hier hat nämlich das Wasser 300 Meter lang unterirdisch seinen Weg gefunden um erst später wieder an der Oberfläche aufzutauchen. Daher ist außer Vogelgezwitscher kein Plätschern zu hören.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Leitner Durch die Stillensteinklamm