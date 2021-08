Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Oberösterreich

Bei einem Frontalzusammenstoß in Ternberg sind am Samstagvormittag drei Menschen verletzt worden. Eine 51-jährige Frau kam mit ihrem Auto auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und krachte gegen einen entgegenkommenden Kastenwagen eines 48-Jährigen. Der Kastenwagen kam daraufhin von der Straße ab und zwölf Meter unterhalb der Fahrbahn in einem Feld zu stehen, berichtete die Polizei OÖ.

Beim Pkw der 51-Jährigen wurde der Motorblock völlig herausgerissen. Die Frau wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Steyr gebracht. Der 48-Jährige und seine mitfahrende Frau wurden ebenfalls verletzt ins Spital eingeliefert. Die Eisenstraße B115 war im Bereich der Unfallstelle bis 11 Uhr gesperrt.