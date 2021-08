Eine ganz spezielle Buhlschaft für Linz

Die Truhen voll Geld, die Geliebte im Arm, Ansehen und Erfolg – das zählt. Die Probleme der Welt und die Not der Menschen einfach ausblenden. Was für ein herrlich unbeschwertes Leben. So könnte es ewig gehen. Tut es aber nicht. Denn früher oder später, egal wie viel auf dem Bankkonto liegt, kündigt sich der Tod an, und es heißt: sterben, abkratzen, verrecken… und was zählt jetzt?

Puppen und Schauspieler ringen mit- und gegeneinander, Größen und Kräfte verschieben sich, Gott sieht alles und Puppen sterben besser. Für alle ab 15 Jahren. Nächstes Jahr soll der etwas andere Jedermann dann öfter als dieses eine Mal in Oberösterreich zu sehen sein, verrät Forster.

