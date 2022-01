Drei Ungarn von Zwillingskogel in OÖ gerettet

Drei Ungarn haben sich am Sonntag auf einem nicht markierten Steig vom Zwillingskogel (Bezirk Gmunden) vergangen und einen Notruf abgesetzt, als sie an einem felsigen Abgrund festsaßen. Der 26-jährige Mann, seine 22-jährige Freundin und seine Schwester waren unterkühlt, als die Bergretter bei ihnen eintrafen. Die 22-Jährige war auch bereits gestürzt, berichtete die Bergrettung Grünau am Montag.

Das nicht entsprechend ausgerüstete Trio alarmierte die Helfer um 16.50 Uhr, diese seilten sich vom Jagersteig zu den auf 990 Höhenmeter Festsitzenden ab. Zur Kommunikation mit den in Österreich arbeitenden Ungarn waren Computerübersetzung und eine Dolmetscherin am Telefon nötig, so die Bergrettung.