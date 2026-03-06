Linzer Digital-Uni: Land beantragt Umwidmung für neuen Standort

Das Land Oberösterreich hat bei der Stadt Linz einen Umwidmungsstandort für die Linzer Digital-Uni IT:U eingebracht, wie es am Freitag mitteilte.

Bau in Auhof gescheitert

Sie soll auf einem Grundstück zwischen der Johannes Kepler Universität (JKU) und dem Biologiezentrum Platz finden. Der ursprüngliche Plan in Auhof nahe der JKU ist gescheitert. Dagegen hatte es zu viele Bedenken im Hinblick auf den Grüngürtel gegeben.