Linzer Digital-Uni: Land beantragt Umwidmung für neuen Standort
Das Land Oberösterreich hat bei der Stadt Linz einen Umwidmungsstandort für die Linzer Digital-Uni IT:U eingebracht, wie es am Freitag mitteilte.
Bau in Auhof gescheitert
Sie soll auf einem Grundstück zwischen der Johannes Kepler Universität (JKU) und dem Biologiezentrum Platz finden. Der ursprüngliche Plan in Auhof nahe der JKU ist gescheitert. Dagegen hatte es zu viele Bedenken im Hinblick auf den Grüngürtel gegeben.
Die derzeit u.a. in der JKU einquartierte IT:U (Interdisciplinary Transformation University Austria) ist seit langem auf Standortsuche.
Widmung muss geändert werden
Mit der beantragten Änderung des Flächenwidmungsplanes soll das Grundstück zwischen JKU und Biologiezentrum von "Bauland Sondernutzung Museum" auf "Bauland Sondernutzung Universität + Museum" umgewidmet werden. Die Stadt muss den Antrag nun prüfen.
