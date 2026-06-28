Die SV Ried muss personell aufrüsten

Es hatte um die 30 Grad, im Schatten.

Auf den Sportplatz in Geinberg (Bez. Ried) prasselte die Sonne gnadenlos hernieder, als sich die verbliebenen Fußballer der SV Oberbank Ried am Dienstag zum Trainingsauftakt versammelten. Dirigiert wurden sie erstmals von Mario Despotovic. Dem neuen Chefcoach sollte die Hitze nichts anhaben können, hat er zuletzt doch in Ägypten gewerkt. Allerdings war er beim Erstligisten Wadi Degla FC als Sportdirektor tätig, musste also nicht bei jedem Wetter auf dem Platz stehen. Vom Familiennamen des 41-jährigen Trainers auf seinen Führungsstil zu schließen, verbietet sich klarerweise. Wenngleich Despotovic zur Begrüßung gleich einmal Pflöcke einschlug: Er schätze es gar nicht, wenn Spieler pomadig an das Training herangingen, sondern erwarte, dass sie „von Anfang an alles geben“. In die Vereinsführung hat Despotovic „absolutes Vertrauen“, dass ihm eine schlagkräftige Truppe zur Hand gegeben wird.

Abgänge Immerhin gab es einige Abgänge. Der erste Schock darüber sei verflogen, sagt Kapitän Andreas Leitner: „Jetzt freuen wir uns auf frisches Blut.“ Der 32-jährige Goalie muss um seinen Job nicht bangen, bleibt Nummer 1. Kingstone Mutandwa (23) kehrte gegen eine hübsche Abschlagszahlung zu Cagliari Calcio zurück, Antonio Van Wyk (24) zog es heim nach Südafrika zu Mamelodi Sundows. Für ihn kassierten die Rieder mehr als eine Million Euro, die höchste Ablöse in der Klubgeschichte. Für Innenverteidiger Nikki Havenaar (31), der nach Belgien wechselte, floss ebenso Geld wie für Cheftrainer Maximilian Senft (36), der samt Team nach Karlsruhe abwanderte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SV Ried/Schöckelsberger Trainingsbeginn der SVR in Geinberg