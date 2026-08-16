Die Fußballplätze der Unterhaus-Vereine sind ausgetrocknet

Den Top-Klubs wird sattes Grün allerdings zugestanden. Damit der Rasen perfekt ist, muss er regelmäßig bewässert werden. Je nach Witterung mit zwischen 21 und 25 Liter pro Quadratmeter und Woche lautet die Faustregel. Das sind für ein circa 6.000 Quadratmeter großes Spielfeld bis zu 150.000 Liter. Viel Wasser, das angesichts anhaltender Trockenheit zum kostbaren Gut geworden ist.

Bewässerungsfehler

„Die Hitze ist sehr wohl eine Herausforderung“, sagt Stefan Wieser. Pilze fänden jetzt die besten Voraussetzungen, dadurch steige für den Rasen auch der Krankheitsdruck. „Aber wir bewässern nicht blind drauflos, weil es heiß ist.“ Wieser kümmert sich im Stadion von Blau-Weiß Linz um den Rasen. Der landete bei der von der Bundesliga durchgeführten Bewertung durch Spieler und Schiedsrichter in der abgelaufenen Saison auf Platz eins. Wassermanagement sei zu jeder Zeit wichtig, sagt Wieser: „Hier passieren die meisten Fehler.“ Auch jetzt, wenn der Rasen wegen der Hitze übergossen werde. Das sei für die Pflanzen zwar angenehm, mache sie jedoch bequem. Das Wurzelwachstum werde nicht angeregt, was den Rasen weniger stabil mache. „Den Platz grün zu machen ist schnell einmal passiert“, sagt Wieser. Aber dass er auch hohe Belastung aushält, sei die Kunst.