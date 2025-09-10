Design auf der Dose: So wild wird die Linzer Torte künftig verpackt
Zusammenfassung
- Die Linzer Torte erhält 2025 eine neue Designdose, gestaltet von Künstlerin Silvia Sun mit dem Thema „Wildnis in der Stadt“.
- Seit 2015 beauftragt Linz Tourismus jährlich heimische Kunstschaffende für dasDesign. Die Dose ist mittlerweile ein beliebtes Sammlerobjekt.
- Die neue Designdose ist ab sofort in ausgewählten Linzer Konditoreien, Restaurants, Hotels und Museumsshops erhältlich.
Es ist ein Stück Linzer Stadtgeschichte, ein sehr süßes: Die Linzer Torte ist der inoffizielle Star der Stadt - und auch für den Tourismus relevant. Hauptfokus liegt natürlich am Geschmack, aber das Auge isst ja bekanntlich mit. Deswegen ist es jedes Jahr wieder eine Überraschung, wer für das Design der legendären Dose verantwortlich zeichnet.
2025 zeigt die Künstlerin Silvia Sun mit „Wildnis in der Stadt“, wie Industrie und Natur in Linz miteinander verwoben sind. Seit 2015 beauftragt Linz Tourismus die Gestaltung der Designdose. Dabei wird die heimische Kunstszene intensiv miteinbezogen.
So wurden die beliebten Mitbringsel aus Linz zuletzt von Kunstschaffenden wie Sarah Braid, Christian Ludwig Attersee, Susanne Purviance, Johann Jascha oder Skero gestaltet. „Durch die gute Zusammenarbeit mit Konditoreien und Gastronomie konnte die Linzer Torten-Dose bereits zum elften Mal gestaltet werden und ist mittlerweile zu einem beliebten Sammelobjekt für Gäste und auch Einheimische geworden“, erklärt Dieter Recknagl, Vorstandsvorsitzender des Linz Tourismus.
Die Designdose ist ab sofort in folgenden Betrieben erhältlich:
• Confiserie Isabella / Marc Chocolatier
• Konditorei Jindrak
• Konditorei Heuschober
• k.u.k. Hofbäckerei • Honeder Naturbackstube
• Restaurant Jack the Ripperl
• Hotel Schwarzer Bär
• Museen der Stadt Linz (Museumsshop Lentos und Nordico)
• DoNs Catering Linz
„Heuer stammt das Design von Silvia Sun, die den spannenden Kontrast von Industrie und Natur in unserer Stadt in Einklang gebracht hat“, sagt Linz Tourismus-Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil.
Fuchs & Hochofen
Silvia Sun ist Künstlerin mit Schwerpunkt auf Neo-Pop und urban-poetischer Bildsprache. Ihre Arbeiten bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur, Stadt und Wildnis, Realität und Traum. Geboren in Gmunden, verbrachte sie ihre Schulzeit in Linz, wo sie nach ihrem Studium in Wien wieder zurückgekehrt ist.
Die Dose der Linzer Torte mutet modern und aktuell an: Eine Bleistiftzeichnung des Hochofens verweist auf die industrielle Identität von Linz. Ein Turmfalke und ein Fuchs symbolisieren die stille Präsenz der Natur im urbanen Raum. Im Hintergrund fließt die Donau, begleitet vom Schriftzug „And the river flows“. „Diese Arbeit ist meine persönliche Hommage an Linz – eine Stadt voller Gegensätze, voller Geschichten, voller Leben“, sagt Silvia Sun.
