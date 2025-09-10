Design auf der Dose: So wild wird die Linzer Torte künftig verpackt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es ist ein Stück Linzer Stadtgeschichte, ein sehr süßes: Die Linzer Torte ist der inoffizielle Star der Stadt - und auch für den Tourismus relevant. Hauptfokus liegt natürlich am Geschmack, aber das Auge isst ja bekanntlich mit. Deswegen ist es jedes Jahr wieder eine Überraschung, wer für das Design der legendären Dose verantwortlich zeichnet. 2025 zeigt die Künstlerin Silvia Sun mit „Wildnis in der Stadt“, wie Industrie und Natur in Linz miteinander verwoben sind. Seit 2015 beauftragt Linz Tourismus die Gestaltung der Designdose. Dabei wird die heimische Kunstszene intensiv miteinbezogen.

So wurden die beliebten Mitbringsel aus Linz zuletzt von Kunstschaffenden wie Sarah Braid, Christian Ludwig Attersee, Susanne Purviance, Johann Jascha oder Skero gestaltet. „Durch die gute Zusammenarbeit mit Konditoreien und Gastronomie konnte die Linzer Torten-Dose bereits zum elften Mal gestaltet werden und ist mittlerweile zu einem beliebten Sammelobjekt für Gäste und auch Einheimische geworden“, erklärt Dieter Recknagl, Vorstandsvorsitzender des Linz Tourismus.

Wo es die Torte in der Designer-Dose gibt Die Designdose ist ab sofort in folgenden Betrieben erhältlich: • Confiserie Isabella / Marc Chocolatier • Konditorei Jindrak • Konditorei Heuschober • k.u.k. Hofbäckerei • Honeder Naturbackstube • Restaurant Jack the Ripperl • Hotel Schwarzer Bär • Museen der Stadt Linz (Museumsshop Lentos und Nordico) • DoNs Catering Linz

„Heuer stammt das Design von Silvia Sun, die den spannenden Kontrast von Industrie und Natur in unserer Stadt in Einklang gebracht hat“, sagt Linz Tourismus-Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil. Fuchs & Hochofen Silvia Sun ist Künstlerin mit Schwerpunkt auf Neo-Pop und urban-poetischer Bildsprache. Ihre Arbeiten bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur, Stadt und Wildnis, Realität und Traum. Geboren in Gmunden, verbrachte sie ihre Schulzeit in Linz, wo sie nach ihrem Studium in Wien wieder zurückgekehrt ist.