Oder sie granteln, was das Zeug hält, und leiden laut oder still vor sich hin. Die Lage scheint wirklich ernst zu sein! Diese Epidemie breitet sich alle vier Jahre über die ganze Welt aus. Sie befällt Groß und Klein, Alt und Jung und sogar Menschen, die ansonsten gegen alles immun zu sein scheinen. Doch keine Angst, das Fieber geht von selber wieder weg. Es handelt sich nämlich um das berüchtigte Fußballfieber.

Einfach verhext

Und weil es mich wirklich interessiert, warum sich die Menschen dabei so eigenartig benehmen und was es mit diesem WM-Fußballfieber auf sich hat, habe ich unsere Hexe gebeten, mich ausnahmsweise einmal zu verhexen – und zwar in einen Fußball, für 90 Minuten. Ich sag’ euch was, das war keine so gute Idee. Denn – eh klar! – ich wurde hin- und hergekickt, in die Luft geschossen und habe einige Köpfler abbekommen. Ein paar Mal hat mich der Tormann zum Glück vor der Latte gerettet und ganz oft bin ich irgendwo im Out gelandet.

Aber zu meinem Schreck war das Spiel nach 90 Minuten gar nicht vorbei, und flugs war ich wieder der Seppy. Mit einer längeren Nachspielzeit hatte ich nicht gerechnet, und gerade noch in letzter Minute, bevor sie mich als Flitzer einfangen konnten, bin ich unter der Spielerbank verschwunden. Doch etwas ganz Wichtiges habe ich bei all der Fußballspielerei gelernt. Manchmal gewinnen gar nicht diejenigen, die sich am wichtigsten nehmen. Denn oft rollt das Glück wie von selber ganz woanders hin.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.