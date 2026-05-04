Bezirk Braunau: Schüsse mit Schreckschusswaffe lösen Cobra-Einsatz aus

Weil ein 21-Jähriger in der Nacht zum Sonntag in Eggelsberg (Bezirk Braunau) auf einen 18-Jährigen und einen 16-Jährigen geschossen hat, kam es zu einem Einsatz der Schnellen Interventionsgruppe und der Cobra.

Der junge Mann zückte im Zuge einer Auseinandersetzung um 3.30 Uhr seine Waffe - eine Schreckschusspistole, wie sich später herausstellte - und schoss dreimal in Richtung der anderen beiden. Die Teenager rannten in Richtung Ortskern und setzten einen Notruf ab.