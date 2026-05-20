Linz: Konzert, Clubbing und Sommerfest mit den Hits der 1970er-Jahre

Musikalischer Höhepunkt ist die Kult–Disco–Band The Bad Powells mit den größten Hits der 70er- und 80er-Jahre. Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Rotary-Projekt „Zukunft schenken – Unterstützung für Linzer Volksschulen“ zugute.

Am 29. Mai 2026 verwandelt sich das Palais Kaufmännischer Verein in Linz in eine außergewöhnliche Eventlocation: Beim „Stayin’ Alive – Charity Clubbing“ treffen Live-Musik, Party-Stimmung und soziales Engagement aufeinander.

Feiern und gleichzeitig Gutes tun: Der Rotary Club Linz-Landhaus lädt zu einem besonderen Abend ein, der Konzert, Clubbing und Sommerfest miteinander verbindet.

Auffällige Outfits, große Hits

Für die musikalische Stimmung sorgt die Live-Band The Bad Powells. Die Band ist bekannt für ihre energiegeladene Show und bringt die größten Disco-Hits der 70er- und 80er-Jahre live auf die Bühne. Auffällige Outfits, mitreißende Rhythmen und echte Party-Atmosphäre sorgen garantiert für eine volle Tanzfläche.

Die Veranstaltung findet im Palais Kaufmännischer Verein statt. Neben der Live-Show erwartet die Gäste ein geselliger Abend mit DJ-Sounds, Cocktails und kulinarischen Klassikern.

Unterstützung für Linzer Volksschulen

Der gesamte Reinerlös kommt dem Rotary-Projekt „Zukunft schenken – Unterstützung für Linzer Volksschulen“ zugute. Mit dem Projekt unterstützt der Rotary Club Linz-Landhaus mehrere Linzer Volksschulen bei Bildungs-, Integrations- und Gemeinschaftsprojekten.

Tickets unter www.charity-clubbing.com.