Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Oberösterreich

Linz: Konzert, Clubbing und Sommerfest mit den Hits der 1970er-Jahre

Feiern und tanzen für den guten Zweck: Der Rotary Club Linz-Landhaus lädt am 29. Mai zum Charity-Event ins Palais - mit den Bad Powells.
20.05.2026, 10:01

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Sechs Personen in bunten 70er-Jahre-Outfits feiern ausgelassen mit Konfetti.

Am 29. Mai 2026 verwandelt sich das Palais Kaufmännischer Verein in Linz in eine außergewöhnliche Eventlocation: Beim „Stayin’ Alive – Charity Clubbing“ treffen Live-Musik, Party-Stimmung und soziales Engagement aufeinander.

Musikalischer Höhepunkt ist die Kult–Disco–Band The Bad Powells mit den größten Hits der 70er- und 80er-Jahre. Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Rotary-Projekt „Zukunft schenken – Unterstützung für Linzer Volksschulen“ zugute.

"Schauen sicher nicht zu": Stelzer ortet unfaire Behandlung Oberösterreichs

Feiern und gleichzeitig Gutes tun: Der Rotary Club Linz-Landhaus lädt zu einem besonderen Abend ein, der Konzert, Clubbing und Sommerfest miteinander verbindet.

Auffällige Outfits, große Hits

Für die musikalische Stimmung sorgt die Live-Band The Bad Powells. Die Band ist bekannt für ihre energiegeladene Show und bringt die größten Disco-Hits der 70er- und 80er-Jahre live auf die Bühne. Auffällige Outfits, mitreißende Rhythmen und echte Party-Atmosphäre sorgen garantiert für eine volle Tanzfläche.

Die Veranstaltung findet im Palais Kaufmännischer Verein statt. Neben der Live-Show erwartet die Gäste ein geselliger Abend mit DJ-Sounds, Cocktails und kulinarischen Klassikern.

Unterstützung für Linzer Volksschulen

Der gesamte Reinerlös kommt dem Rotary-Projekt „Zukunft schenken – Unterstützung für Linzer Volksschulen“ zugute. Mit dem Projekt unterstützt der Rotary Club Linz-Landhaus mehrere Linzer Volksschulen bei Bildungs-, Integrations- und Gemeinschaftsprojekten.

Tickets unter www.charity-clubbing.com.

Konzert Linz
kurier.at, csp  | 

Kommentare