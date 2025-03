Campingresort Hinterstoder: "Willkür" im Behördenverfahren

Das Campingresort Hinterstoder wird am 9. Mai eröffnet. Das haben die Betreiber jedenfalls so geplant, der Baufortschritt steht diesen Plänen auch nicht entgegen. 24 Zeltplätze, 85 Premium-Resort-Stellplätze, 10 Hotel-Suiten und fünf Campingfässer sollen für viele Touristen in Hinterstoder sorgen.