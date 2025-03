Braunau: Keine Ehrenbürgerschaft mehr für zwei NS-Persönlichkeiten

Im öffentlichen Raum bleiben ihre Namen aber noch weiter präsent. Im Auftrag der Stadt hat der Historiker und Leiter des Gedenkorts Schloss Hartheim, Florian Schwanninger, die Rolle von vier Namensgebern in der Zeit des Nationalsozialismus sowie auch deren mögliche illegale nationalsozialistische Betätigung vor dem „Anschluss“ Österreichs im März 1938 wissenschaftlich erforscht.

Außer der Josef-Reiter-Straße und der Eduard-Kriechbaum-Stiege waren das noch die Franz-Resl-Straße, benannt nach dem Linzer Unterhaltungskünstler und NS-Protagonisten, sowie die Dr.-Wilhelm-Scheuba-Gasse, benannt nach einem Arzt aus Steyr und Mitglied des NS-Fliegerkorps.

Noch kein Konsens über belastete Straßennamen

Schwanninger stufte Reiter, Kriechbaum und Resl in die Kategorie 1, sehr belastet, ein und Scheuba in Kategorie 2, belastet. Was nun mit den historisch belastenden Straßenbenennungen passiert, dazu wurde in der Braunauer Stadtpolitik noch kein Konsens gefunden.