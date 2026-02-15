Ein Ehepaar am Heimweg von einer Faschingsparty hat in der Nacht auf Sonntag einer demenzkranken 81-jährigen Heimbewohnerin im Bezirk Braunau am Inn in Oberösterreich vermutlich das Leben gerettet. Die Seniorin hatte bei starkem Schneesturm, großen Mengen Neuschnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ihr Zimmer und das Wohnheim verlassen und war verschwunden. Die Passanten entdeckten sie neben einer Straße in einer Wiese liegend und brachten sie zurück, so die Polizei.

Die Heimbewohnerin wurde gegen 23.45 Uhr das letzte Mal von jemandem gesehen. 30 Minuten danach schlug ein Pfleger Alarm und meldete die Frau als abgängig. Eine Suche von mehreren Polizeistreifen, der Feuerwehr und der Suchhundebrigade wurde eingeleitet. Kurz vor 2.00 Uhr erschien dann das Ehepaar samt der 81-Jährigen beim Seniorenheim. Die beiden 65-Jährigen hatten die Frau zufällig am Heimweg von der Faschingsparty entdeckt. Das Paar hatte mit dem Wagen angehalten und die Bewohnerin zurück ins Heim gebracht.