Brauereien: Zwei kleine unter einem großen Dach

Gleiche Rezeptur

1989 wurde die Brauerei Hofmann in Aspach im Bezirk Braunau übernommen und in den Miniaturkonzern integriert. In Aspach hat Bier, wie vielerorts im Innviertel, eine lange Tradition. Die prächtige Fassade des ehemaligen Gasthauses Hofmann im Zentrum, heute Gemeindeamt und Kulturhaus, zeugt vom Wohlstand und Selbstbewusstsein einer untergegangenen Brauerdynastie.

Durch den Zukauf konnte die Kapazität deutlich erweitert werden, zumal die räumlichen Möglichkeiten am Stammsitz limitiert sind. Nach gleicher Rezeptur wie in Frankenmarkt werden in Aspach zwischen 15.000 und 25.000 Hektoliter im Jahr ausgestoßen.

Ein geringer Teil geht in das „Aspacher Urbräu“, das im engeren Umkreis abgesetzt wird. Der Großteil der Produktion wird unter Handelsmarken in Dosen verkauft.

Wettbewerb härter

Bisher hat das Bier nur eine Nebenrolle gespielt, alles in allem steuert es zum Gesamtumsatz zwischen zwei und drei Prozent bei. Jetzt soll diese Schiene allerdings forciert werden. Damit einher soll eine Imagekorrektur gehen, denn das Bier aus Frankenmarkt wird stark mit der Dose assoziiert.

Als einer der ersten Getränkeerzeuger in Österreich hat Starzinger schon in den 1990er-Jahren Bier in Dosen abgefüllt, auch für andere Brauereien. Mittlerweile ist nicht nur der Wettbewerb in diesem Sektor härter geworden, sondern haben sich auch Trinkgewohnheiten und Kaufverhalten geändert.