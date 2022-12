Brand auf Bauernhof: Hackschnitzelanlage löste Feuer aus

Auf einem Bauernhof in Gampern (Bezirk Vöcklabruck) ist es am Samstag zum Brand in einem Hackschnitzellager gekommen. Ein Rückbrand der Heizungsanlage dürfte das Feuer ausgelöst haben. Da der Besitzer den Brand rasch bemerkt hatte, konnte die Feuerwehr ein Ausbreiten der Flammen erfolgreich verhindern. Die Einsatzkräfte mussten aber das gesamte Hackschnitzellager ausräumen, um das glosende Material löschen zu können, hieß es von der Feuerwehr Samstagnachmittag zur APA.

Der Besitzer bemerkte den Brand Samstagmittag rasch und begann auch selbst mit einem Schlauch zu löschen. „Damit konnte schlimmeres verhindert werden und wir konnten den Brand rasch löschen“, so die Feuerwehr gegenüber der APA. Sechs Feuerwehren mit rund 60 Mann waren im Einsatz.