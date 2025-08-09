Bergnot: Polizeihubschrauber rettet Wiener Paar

Am 8. August 2025 mussten zwei Wiener Bergsteiger aus einer gefährlichen Situation am Bosruck im Bezirk Kirchdorf gerettet werden.

Der 35-jährige Mann und die 34-jährige Frau mit bulgarischer Staatsbürgerschaft gerieten während ihres Abstiegs vom 1992 Meter hohen Gipfel in eine Notlage, aus der sie sich nicht mehr selbst befreien konnten. Trotz guter Ausrüstung wurde ein Polizeihubschrauber-Einsatz notwendig.