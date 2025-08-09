Oberösterreich: 49-Jähriger bei Arbeitsunfall gestorben

Bei Instandsetzungsarbeiten an einer Wasserzisterne ist ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in Oberösterreich am Freitagnachmittag ums Leben gekommen.

Der Mann stieg laut Polizei alleine und ohne Sicherung in die Zisterne. Beim Streichen dürfte er aufgrund der enormen Entwicklung von Lackdämpfen bzw. des vorhandenen Kohlenmonoxid-Gehaltes bewusstlos geworden sein.