Oberösterreich

Oberösterreich: 49-Jähriger bei Arbeitsunfall gestorben

Ein Sanitäter in Rettungsjacke steht vor einem Rettungsfahrzeug.
Der Mann kam aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.
09.08.25, 09:02
Kommentare

Bei Instandsetzungsarbeiten an einer Wasserzisterne ist ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in Oberösterreich am Freitagnachmittag ums Leben gekommen. 

Der Mann stieg laut Polizei alleine und ohne Sicherung in die Zisterne. Beim Streichen dürfte er aufgrund der enormen Entwicklung von Lackdämpfen bzw. des vorhandenen Kohlenmonoxid-Gehaltes bewusstlos geworden sein.

Fels brach aus: Frau stürzte bei Kletterunfall am Traunstein ab

 Nach einer Bergung durch die Feuerwehr konnte nur mehr der Tod des 49-Jährigen festgestellt werden.

(Agenturen, msim)  | 

Kommentare