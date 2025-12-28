Oberösterreich

Hündin rannte wegen Böller davon: Polizei in OÖ fing sie ein

Eine Hand hält einen brennenden Böller, von dem Funken sprühen.
Durch einen Silvesterknaller verängstigte Hündin lief in Enns 12 Kilometer weit. Polizisten und eine Passantin fingen das Tier nach vier Stunden ein.
28.12.25, 12:13
Ein Herz für Tiere haben Polizisten in Oberösterreich Samstagabend bewiesen. Den Beamten ist es gelungen, eine durch einen explodierten Böller verängstigte Hündin in Mauthausen (Bezirk Perg) mit Hilfe einer Passantin einzufangen.

Verschrecktes Tier lief 12 Kilometer weit

Das verschreckte Tier sprang um 17 Uhr in Enns über den Gartenzaun der Besitzerin, rannte über die Donaubrücke Mauthausen auf die B3 und lief in Richtung Linz weiter. Sie irrte herum und legte eine Strecke von insgesamt zwölf Kilometern zurück.

Silvester-Tipps für Haustierhalter: So bleibt Ihr Vierbeiner entspannt

Die Polizeistreife musste den Verkehr mehrmals auf Schritttempo drosseln, um eine Kollision mit dem verschreckten Vierbeiner zu verhindern.

Böller mitten im Statdgebiet gezündet

Als die Saluki-Hündin schließlich nach vierstündiger Flucht eingefangen war, wurde sie auf eine Polizeiinspektion gebracht. Zwei Mitarbeiter der Tierrettung konnten anhand des Chips die Besitzerin ausfindig machen, die ihre Hündin dann auf der Dienststelle abholte. Den Böller hatten Unbekannte im Stadtgebiet von Enns entzündet.

Silvester: So leiden unsere Haustiere unter dem Böllerlärm
