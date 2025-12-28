Hündin rannte wegen Böller davon: Polizei in OÖ fing sie ein

Ein Herz für Tiere haben Polizisten in Oberösterreich Samstagabend bewiesen. Den Beamten ist es gelungen, eine durch einen explodierten Böller verängstigte Hündin in Mauthausen (Bezirk Perg) mit Hilfe einer Passantin einzufangen.

Verschrecktes Tier lief 12 Kilometer weit

Das verschreckte Tier sprang um 17 Uhr in Enns über den Gartenzaun der Besitzerin, rannte über die Donaubrücke Mauthausen auf die B3 und lief in Richtung Linz weiter. Sie irrte herum und legte eine Strecke von insgesamt zwölf Kilometern zurück.