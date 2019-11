Bluttat auf Linzer Spielplatz: Sechs Jahre wegen Mordes

Nach drei Tagen Verhandlung ist am Mittwoch im Landesgericht Linz ein 17-jähriger Afghane wegen Mordes an einem 19-jährigen Landsmann im September 2018 rechtskräftig zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er hat auf einem Spielplatz in Linz mit einem Keramikmesser einmal mit voller Wucht auf das Opfer eingestochen, das binnen kürzester Zeit innerlich verblutete.