158 Biber pro Saison: So funktioniert die "Entnahme" in OÖ

Die Blauen in Salzburg unter Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) haben das Tempo vorgelegt, die Blauen in Oberösterreich ziehen nun nach: Künftig soll die Entnahme von Bibern unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sein. Das Thema sorgt seit Monaten für erhitzte Gemüter: Auf der einen Seite stehen jene, deren Häuser oder Gärten von den Bibern in Mitleidenschaft gezogen werden. Auf der anderen Seite formieren sich Tierschutzorganisationen.

Naturschutzreferent Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) schickt eine entsprechende Verordnung in Begutachtung, deren Eckpunkte er am Mittwoch präsentierte. Geplant ist, dass pro Saison bis zu 158 Tiere entnommen werden dürfen. Das seien rund sieben Prozent der Population und weniger als der jährliche Bestandszuwachs. Rasantes Wachstum der Population War der Biber im 20. Jahrhundert noch nahezu ausgerottet, stieg der Bestand in den vergangenen Jahrzehnten durch entsprechende Schutz- und Auswilderungsmaßnahmen deutlich an, 2023/24 wurden gut 2.200 der Tiere in Oberösterreich gezählt. Gerald Neubacher, Leiter der Abteilung Naturschutz beim Land Oberösterreich, schätzt den jährlichen Zuwachs auf „mehr als zehn Prozent“, vielleicht sogar 15 bis 30 Prozent.

Die steigende Zahl der Tiere sorgt zunehmend für Konflikte, etwa wenn Biber Gehölze annagen oder mit ihrem Dammbau Überschwemmungen oder Verstopfungen z.B. bei Kläranlagen oder Ableitungen verursachen. Bisher durften Biber nur in Einzelfällen abgeschossen werden, wenn Gefahr im Verzug war. Die Zahl der in den vergangenen zehn Jahren insgesamt entnommenen Tiere lag laut Neubacher in der Größenordnung von 20 bis 30.