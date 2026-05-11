Internationale Zechpreller in Ebensee gefasst: 10.000 Euro Schaden
Die Polizei hat am Donnerstag in Ebensee (Bezirk Gmunden) ein internationales Betrüger-Duo gefasst. Der 23-jährige Argentinier und der 51-jährige Kubaner hatten weder ihre Hotelrechnung noch zwei Fahrräder bezahlt.
Sie täuschten die Zahlung lediglich mit einer Online-App vor. Beide hatten keine Dokumente mit und machten wechselnde Angaben zu Identität und Geburtsdaten, also wurden sie festgenommen, berichtete die Polizei am Montag.
Weitere Opfer gesucht
m Zuge der Ermittlungen kamen die Beamten auf mehrere internationale Treffer mit weiteren Zech- und Betrugsdelikten in Salzburg, Tirol und Italien mit einem Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei bittet um Hinweise zu weiteren Opfern oder Straftaten im Zusammenhang mit dem Duo unter der Telefonnummer 059133/4104-100.
Kommentare