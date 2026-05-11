Internationale Zechpreller in Ebensee gefasst: 10.000 Euro Schaden

Die Polizei hat am Donnerstag in Ebensee (Bezirk Gmunden) ein internationales Betrüger-Duo gefasst. Der 23-jährige Argentinier und der 51-jährige Kubaner hatten weder ihre Hotelrechnung noch zwei Fahrräder bezahlt.

Sie täuschten die Zahlung lediglich mit einer Online-App vor. Beide hatten keine Dokumente mit und machten wechselnde Angaben zu Identität und Geburtsdaten, also wurden sie festgenommen, berichtete die Polizei am Montag.