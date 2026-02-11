So werden Bäume in Linzer Park bei Bauarbeiten geschützt

Seit Monaten gibt es immer wieder Aufregung um jenen Teil des Linzer Westrings, bei dem die Autobahn aus dem Tunnel zurück ans Tageslicht kommen wird. Der Bergschlösslpark in der Nähe des Linzer Bahnhofs samt Umgebung wird bei diesem Großprojekt ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Zuerst wurden Ende vergangenen Jahres mehr als 200 Bäume, teils 50 bis 60 Jahre alt, gefällt. Der Unmut bei der Bevölkerung wuchs stetig, auch ein Protestcamp formierte sich vor Ort.

Dann das nächste Drama: Vor einigen Wochen blieb im Zuge von Kanalumleitungsarbeiten ein riesiger Bohrkopf in 17 Metern Tiefe im Erdreich hängen und konnte bis dato nicht mehr zum Einsatz gebracht werden. Nachdem nun lange geprüft wurde, wie die Situation bestmöglich gelöst werden könnte, steht nun fest: Der Bohrkopf muss durch einen Schacht versetzt und ein paar Meter weiter wieder auf Linie gebracht werden, damit er auch noch die restlichen hundert Meter schafft. Baumschutzbeauftragter im Einsatz Ein riesiges Unterfangen, das in diesem Fall nicht nur die Expertise aus Technik und Geologie erfordert, sondern auch jene von Baumprofis. Und hier kommt Marcus Geyer-Grois ins Spiel. Er wurde nun als Baumschutzbeauftragter des Projekts installiert und legt einen Maßnahmenkatalog vor, wie die noch bestehenden Bäume vor Verletzungen durch die bevorstehenden Grabungen geschützt werden können.

Eine riesige Tanne wird etwa morgen um einige Meter versetzt, es werden lastenverteilende Matten aufgelegt, um den Untergrund zu stabilisieren. Weiters gelte es Stämme und Wurzelwerk präventiv zu schützen. Geyer-Grois ist außerdem für die Zeit dieser Bauarbeiten für 30 Stunden pro Woche als Experte vor Ort. 50.000 Euro für jeden toten Baum Sollte doch ein Baum sterben, hat sich die Linz AG, die die Arbeiten im Auftrag der Strabag durchführt, verpflichtet, 50.000 Euro pro Baum an die Stadt Linz zu zahlen.