Babyalarm im Zoo Schmiding: Nachwuchs bei den Nashörnern

Im Zoo Schmiding (Bezirk Wels-Land) ist ein Breitmaulnashorn zur Welt gekommen. Dienstagfrüh entdeckte ein Tierpfleger das Neugeborene. Mithilfe von Videoaufzeichnungen wurde die genaue Geburtszeit mit 2:34 Uhr festgestellt. Es ist das sechste Nashornbaby, das hier das Licht der Welt erblickt hat, dennoch könne man nicht von Routine sprechen, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag. Das junge Nashorn zeige sich bereits sehr lebhaft.

Das Kalb sei von Beginn an sehr neugierig und aufmerksam gewesen und habe bereits die erste Kolostrummilch getrunken. Es schnuppert an seiner Umgebung und folgt seiner Mutter bereits "erstaunlich gut auf seinen wackeligen Beinen", hieß es. Mutter Renette war am ersten Tag noch erschöpft, sobald ein Tierpfleger den Stall betrat, positionierte sie sich schützend vor dem Jungtier.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Das Baby-Nashorn habe bereits getrunken und sei sehr neugierig.

16 Monate Tragzeit Mit 16 Monaten Tragzeit - einer der längsten im Tierreich - war eine genaue Vorhersage des Geburtstermins schwer zu treffen, dieser könne auch um ein paar Wochen abweichen. Das Verhalten der Mutter haben die Tierpfleger in den letzten Tagen genau beobachtet. Einen Tag vor der Geburt zeigte Renette vermehrte Unruhe und legte immer wieder kurze Sprints in der Außenanlage zurü