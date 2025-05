Zoo Schmiding: Gefährdete Ziegen-Art Mishmi-Takin geboren

Sie wirken wie eine urtümliche Mischung aus Ziege, Gnu und Rind, die Mishmi-Takine. Laut IUCN (International Union for Conservation of Nature) gehört der Paarhufer zu einer stark gefährdeten Hochgebirgsart.

Umso mehr hat sich nun der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels über seinen Zuchterfolg gefreut. Vor rund 10 Tagen wurde ein weiblicher Mishmi-Takin geboren, teilte der Zoo am Montag in einer Aussendung mit.