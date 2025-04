Von Schmiding nach Australien: Tapir 'Lupos' Reise zur Arterhaltung

Der Flachlandtapir Lupo, der vor zweieinhalb Jahren im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels zur Welt gekommen ist, wandert aus: Das Jungtier soll in Australien gemeinsam mit einer Gefährtin aus dem Zoo Köln eine neue Population aufbauen. Derzeit ist er in Quarantäne, in etwa einem Monat wird er die große Reise antreten.

Man sei "stolz, Teil eines internationalen Meilensteins im Artenschutz zu sein", so Zoodirektor Andreas Artmann am Montag in einer Aussendung. Weil das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für Flachlandtapire sehr gut laufe, würden bereits manche Zoos an die Grenzen ihrer Haltungskapazitäten stoßen.