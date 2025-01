Erster Nachwuchs seit 15 Jahren: Freude im Zoo Schmiding

Mit putzigem Nachwuchs können die Pinselohrschweine im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels aufwarten. Am Samstag erblickten zwei Ferkel das Licht der Welt - noch sind sie namenlos und auch das Geschlecht konnte noch nicht bestimmt werden, da "wir die beiden noch nicht in der Hand hatten", so Zoologin Daniela Artmann.