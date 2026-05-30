Kollision mit Zug: Pkw-Insassen retteten sich von den Gleisen

Ganz knapp sind zwei Männer am Freitag in Oberösterreich einer Kollision mit einem ICE-Zug entgangen. Sie hatten mit dem Auto einen Bahnübergang in Obertrattnach (Bezirk Grieskirchen) gequert. Aus unbekannter Ursache blieb der Wagen auf den Gleisen kurz stehen und kam nicht mehr rechtzeitig weg, als sich die Schranken schlossen.

Die Insassen schafften es, das Fahrzeug rechtzeitig zu verlassen. Eine Kollision mit dem Pkw konnte der Zugfahrer aber nicht mehr verhindern.

Keine Verletzten

Der 60-jährige Autolenker versuchte noch, den Wagen zurückzuschieben, so die Polizei. Er ragte aber immer noch mit der Front über die Gleise. Der Mann und sein Beifahrer sprangen aus dem Auto, der Beifahrer versuchte, den Lokführer des herannahenden Zuges zu warnen. Dieser leitete auch eine Schnellbremsung ein, dennoch erfasste die Lok das leere Fahrzeug.

Erst einige hundert Meter weiter kam der Zug zum Stillstand. Die beiden Autoinsassen blieben dank ihrer rechtzeitigen Flucht unverletzt, ebenso die rund 600 Fahrgäste des Zuges. Am Wagen entstand Totalschaden.