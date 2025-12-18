Ausgerechnet in Braunau: Betrunkener Schweizer schrie Nazi-Parolen

Da traute die Anrainerin am Stadtplatz in Braunau ihren Ohren nicht: Den kurz vor Mitternacht schrie ein Mann in der Nähe des Hitler-Geburtshauses laustarkt Nazi-Parolen in die Stille der Nach hinein.

Nicht nur das, der Mann - ein 31-jähriger Urlauber aus der Schweiz - hat darüber hinaus auch antisemitische Parolen skandiert und mehrere Gesten gezeigt, die nach dem Verbotsgesetz untersagt sind,

Weiters beschädigte er eine Christbaumkugel des Christbaumes eines dortigen Kaffeehauses. Eine Polizeistreife, die von einer Anwohnerin alarmiert worden war, nahm den Schweizer fest.

Ehrenring der Waffen-SS

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten einen Ehrenring der Waffen-SS, den der 31-Jährige zuvor auch getragen hatte. Dieser wurde sichergestellt.

Der 31-Jährige zeigte sich geständig und gab sinngemäß an, dass er stark alkoholisiert sei. Und er habe am Vormittag einen Film über die NS-Zeit gesehen und sei davon immer noch traumatisiert gewesen.