Ars Electronica Festival: "Willkommen am Planeten B“

Theater und Co.

Die Eröffnung sei mit „Ocean Overture“ den Tiefen des Ozeans, „einem eigenen Planet B, den wir verschmutzen“ gewidmet, so Stocker. Die Themenausstellung „STUDIO(dys)TOPIA – At the peak of humankind“ skizziert den Erfolgslauf des Menschen, aber zeigt auch, „dass wir nicht in der Lage sind, die langfristigen Auswirkungen unseres Handelns zu erfassen“, so Festivalorganisatorin Christl Baur in ihrem Überblick. Weiters zu sehen sind an der Johannes Kepler Universität die Gardens Exhibition, die CyberArts mit den Gewinnerprojekten aus dem Prix Ars Electronica, „SH4DOW“, das Theaterstück von und mit einer Künstlichen Intelligenz sowie „The Artwork as a living system“ der Interface-Culture-Studierenden der Kunstuni Linz.

Die Kunstuni ist auch am Hauptplatz mit der Ausstellung „The black swan“ präsent. Im Deep Space 8K im Ars Electronica Center sind unter anderem die Mona Lisa und Gemälde aus der Sixtinischen Kapelle zu sehen.