Erneut Anzeige wegen Vergewaltigung auf Fest in Oberösterreich

Erneut ist bei der Polizei in Oberösterreich eine Anzeige wegen Vergewaltigung im Umkreis eines Festes am vergangenen Wochenende bekannt geworden. Eine 16-Jährige soll im Bezirk Grieskirchen in der Nacht auf Sonntag missbraucht worden sein, bestätigte die Polizeipressestelle einen Bericht der "Kronen Zeitung". Nähere Details wurden nicht genannt, die Ermittlungen seien am Laufen, hieß es.