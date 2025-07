Für Unruhe am größten Salzkammergutsee in Privateigentum, dem Mondsee, sorgt ein Schreiben von Eigentümerin Anna Mathyl, die offenbar alle Miet- und Pachtverträge kündigen möchte. In einem Rundschreiben habe sie informiert, dies zum nächstmöglichen Termin zu tun, berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) am Mittwoch.

Auch die Mondseelandgemeinde St. Lorenz hat den Rundbrief erhalten, bestätigte Bürgermeister Andreas Hammerl (ÖVP).