Amtsbekannte Jugendliche aus OÖ schlugen in Wiener Neustadt zu

In Oberösterreich sind sie längst amtsbekannt, in Niederösterreich hat man sie jetzt kennengelernt. Denn zwei Burschen (15) aus Kirchdorf an der Krems haben in Wiener Neustadt ihr Unwesen getrieben.

Dort sind sie nämlich schon am 8. Juni in das Firmengelände einer Autowerkstatt eingestiegen und haben bei den Fahrzeugen geschaut ob denn eines offen stehe. Und siehe da, sie hatten "Erfolg".