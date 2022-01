Alkolenker versteckte sich unter Wohnzimmertisch vor Polizei

Ein 21-jähriger Alkolenker ist am Samstagmorgen in Raab im Bezirk Schärding nach einem Zusammenprall mit dem Transporter einer 54-Jährigen in ein Bauernhaus gelaufen und hat sich dort unter einem Wohnzimmertisch versteckt. Der Mann kam zuvor im dichten Schneetreiben und bei den winterlichen Fahrverhältnissen mit seinem Auto ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Transporter. Die 54-jährige Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fand den 21-Jährigen im benachbarten Bauernhaus unter dem Wohnzimmertisch. Der Alkotest ergab 1,68 Promille. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen und er wird angezeigt.