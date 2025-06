Alkolenker auf E-Scooter und Rennrad in OÖ und Salzburg gestürzt

Ein junger - ebenfalls alkoholisierter - Rennradfahrer kollidierte in Salzburg mit einem Kollegen, berichtete die Polizei. Alle vier Männer wurden bei den Unfällen verletzt.

Alkoholisiert einen E-Scooter oder ein Rennrad zu benutzen, kann böse ausgehen: Zwei junge betrunkene Männer in Salzburg und St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) sind Samstagabend mit einem Elektrogefährt gestürzt.

Ein 26-jähriger Salzburger verletzte sich bei seinem Sturz mit dem E-Scooter in der Stadt Salzburg am Kopf, er war ohne Helm, aber mit 1,46 Promille unterwegs. Ein 22-jähriger Oberösterreicher stürzte in St. Georgen im Attergau, nachdem er laut einer Zeugin grundlos den Lenker seines Rollers verrissen hatte. Auch er trug keinen Helm und hatte 1,18 Promille intus. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.